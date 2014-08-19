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BALTIC II LOAN B

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2014 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/08/2014 - Résumé non technique - BALTIC II LOAN B
Related public register
23/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II LOAN B

Fiche récapitulative

Date de publication
19 août 2014
Statut
Référence
Signé | 22/12/2014
20140149
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BALTIC II LOAN B
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 1532 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The proposed project concerns the construction and operation of a 288 MW offshore wind farm in the Baltic Sea. The project already benefits from a previous EIB loan.

The development of offshore wind energy capacity supports EU and national targets for renewable energy generation. Electricity generation from offshore wind farms can produce electricity with substantially lower environmental impacts, particularly greenhouse gas (GHG) emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) due to its technical characteristics. National regulations required a full Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultation for this operation. The Competent Authorities granted the environmental permit in 2005. The EIA and permitting process of the project were appraised by the Bank in 2012 and deemed satisfactory.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
21/08/2014 - Résumé non technique - BALTIC II LOAN B
23/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II LOAN B

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - BALTIC II LOAN B
Date de publication
21 Aug 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54218648
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140149
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II LOAN B
Date de publication
23 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55552053
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140149
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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21/08/2014 - Résumé non technique - BALTIC II LOAN B
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23/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II LOAN B
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Fiche récapitulative
BALTIC II LOAN B
Fiche technique
BALTIC II LOAN B

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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