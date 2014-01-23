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EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
1/06/2015 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 01/06/2015
20140123
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
EBSWIEN HAUPTKLAERANLAGE GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of primary sedimentation and first aeration basin of Vienna's main sewage treatment plant as well as anaerobic sludge stabilisation of the total incoming sludge to extract and process sewage gas in a block heating works.

The objective of this new project is to ensure the energy autarchy of Vienna’s wastewater treatment plant by using sewage sludge as an energy resource for in-house energy needs. With this project, 20 million m3 of methane are expected to be extracted annually from sewage sludge and converted into electricity and heat. This will allow Vienna’s wastewater treatment plant to cover 100% of its own electricity needs from renewable sources by 2020 and to reduce its energy costs at the same time.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project incorporates the upgrading of Vienna’s central wastewater treatment plant (construction of primary sedimentation and biological purification stage 1, the construction of 6 digestion towers, expansion of the collection network and storage facilities to prevent sewerage overflows) to allow for continued compliance with the EU’s urban wastewater Directive (91/271).

The Bank will require the Promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Date de publication
4 Jul 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53547074
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140123
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Date de publication
23 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55577388
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140123
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EBS - ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT
Date de publication
16 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158754073
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140123
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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