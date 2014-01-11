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TVCABO MULTIMEDIA II

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Angola : 20 000 000 €
Télécom : 20 000 000 €
Date(s) de signature
23/04/2015 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TVCABO MULTIMEDIA II
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TVCABO MULTIMEDIA II
Communiqués associés
Angola : La BEI soutient des investissements dans le haut débit

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 23/04/2015
20140111
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TVCABO MULTIMEDIA II
TV CABO ANGOLA LDA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 41 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Expansion of the existing TV Cabo network in Luanda and Lobito/Benguela to Huíla, Cabinda, Huambo and Zaire provinces, in particular its new fast growing cities of Lubango, Cabinda, Huambo and Soyo, for the provision of ultra-high speed data transmission for corporate markets and individual customers.

Provision of multimedia services for individual homes and corporate markets, including both private and public entities. The project is in line with the Cotonou Partnership objectives of promotion of private sector and economic development in the ACP countries and regions. It is also fully in line with the Angola's National Development Strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. The promoter follows international best practices and the project's main impacts are expected to be caused by the construction of some technical buildings and of telecommunications ducts. The project is foreseen to have low to moderate environmental and social risks, which will be assessed during appraisal.

The project's operation is considered as belonging to the private sector. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. During appraisal it will be assessed which components of investment costs will be eligible for EIB's direct funding, in line with the procedures followed for the previous project with the promoter.

Documents liés
17/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TVCABO MULTIMEDIA II
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TVCABO MULTIMEDIA II
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Angola : La BEI soutient des investissements dans le haut débit

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TVCABO MULTIMEDIA II
Date de publication
17 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57921452
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140111
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Angola
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TVCABO MULTIMEDIA II
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135072411
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140111
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Angola
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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TVCABO MULTIMEDIA II
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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