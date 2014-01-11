TVCABO MULTIMEDIA II

Fiche récapitulative
Expansion of the existing TV Cabo network in Luanda and Lobito/Benguela to Huíla, Cabinda, Huambo and Zaire provinces, in particular its new fast growing cities of Lubango, Cabinda, Huambo and Soyo, for the provision of ultra-high speed data transmission for corporate markets and individual customers.
Provision of multimedia services for individual homes and corporate markets, including both private and public entities. The project is in line with the Cotonou Partnership objectives of promotion of private sector and economic development in the ACP countries and regions. It is also fully in line with the Angola's National Development Strategy.
If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. The promoter follows international best practices and the project's main impacts are expected to be caused by the construction of some technical buildings and of telecommunications ducts. The project is foreseen to have low to moderate environmental and social risks, which will be assessed during appraisal.
The project's operation is considered as belonging to the private sector. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. During appraisal it will be assessed which components of investment costs will be eligible for EIB's direct funding, in line with the procedures followed for the previous project with the promoter.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.