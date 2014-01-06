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TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION

Signature(s)

Montant
149 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tadjikistan : 70 000 000 €
Kirghizistan : 79 000 000 €
Énergie : 149 000 000 €
Date(s) de signature
12/05/2025 : 9 000 000 €
2/10/2015 : 70 000 000 €
23/12/2014 : 70 000 000 €
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03/09/2014 - Résumé non technique - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
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12/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
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La BEI contribue au financement d'une interconnexion électrique entre le Tadjikistan et le Kirghizstan

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2014
Statut
Référence
Signé | 23/12/2014
20140106
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
KYRGYZ REPUBLIC REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 149 million
EUR 334 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of power-transmission infrastructure in Kyrgyzstan and Tajikistan. The proposed schemes form part of a larger regional project led by the World Bank and involving four Asian countries (Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan and Pakistan).

The objective of the “Central Asia-South Asia Electricity Transmission and Trade Project” (“CASA-1000”) is to create the conditions for sustainable trade of renewable electricity (hydro) between the Central Asian countries of Tajikistan and Kyrgyzstan and the South Asian countries of Afghanistan and Pakistan, thus alleviating power supply shortages in the aforementioned South Asian countries and enhancing revenues in Tajikistan and Kyrgyzstan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

High voltage transmission lines require an EIA to be carried out.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Date de publication
3 Sep 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53251246
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140106
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Kirghizistan
Tadjikistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAJIK - KYRGYZ POWER INTERCONNECTION
Date de publication
12 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65223125
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140106
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Kirghizistan
Tadjikistan
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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