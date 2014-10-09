Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 120 000 000 €
Services : 120 000 000 €
Date(s) de signature
17/07/2015 : 120 000 000 €
Autres liens
Related public register
31/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Fiche récapitulative

Date de publication
9 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 17/07/2015
20140098
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
REPUBLIC OF POLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 280 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support medical research carried out in the public medical universities and medical scientific institutes in Poland from 2014 to 2016. It will comprise both capital and intangible expenditures. The latter will include the proportion of the researchers’ remuneration dedicated to medical R&D.

The purpose of the project is to enhance academic research activities performed at medical universities and medical research institutes during the process of modernisation of Polish science, by supporting public investments in the medical R&D sector. The project is fully consistent with the Bank’s Knowledge Economy objectives and the targets agreed in the context of the EU Horizon 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in universities and public research facilities, which are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the potential impacts of some of the capital investments concerned.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
31/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Date de publication
31 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55886668
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140098
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77643780
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140098
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
31/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Autres liens
Fiche récapitulative
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND
Fiche technique
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes