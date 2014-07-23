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SKODA ENGINE RDI

Signature(s)

Montant
475 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 475 000 000 €
Industrie : 475 000 000 €
Date(s) de signature
6/11/2014 : 475 000 000 €
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Related public register
03/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SKODA ENGINE RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
23 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 06/11/2014
20140093
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SKODA ENGINE RDI
SKODA AUTO AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 475 million
EUR 959 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns: (i) selected R&D activities for the development and integration of efficient conventional and alternative powertrains, (ii) the capital expenditures related to the R&D activities, for the preproduction and set-up of production on sites located in cohesion priority regions and (iii) the company's vocational training expenditures.

Increase of fuel efficiency in motor vehicles, the reduction of CO2 emissions and of local pollutant emissions. Conventional diesel and petrol powertrains, electrified (plug-in hybrid and battery electric) platforms, and also compressed natural gas powertrains are concerned. In addition, the R&D activities cover the development of safety related systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Directive 2011/92/EU, except if the related capital expenditures concern construction or refurbishment of test stands or buildings that could fall under Annex II of the EIA directive. Any possible environmental issue will be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
03/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SKODA ENGINE RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SKODA ENGINE RDI
Date de publication
3 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55857583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140093
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SKODA ENGINE RDI
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Fiche récapitulative
SKODA ENGINE RDI
Fiche technique
SKODA ENGINE RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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