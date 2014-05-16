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PORTS NORMANDS ASSOCIES

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
21/08/2014 : 75 000 000 €
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12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PORTS NORMANDS ASSOCIES

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 21/08/2014
20140076
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTS NORMANDS ASSOCIES
SYNDICAT MIXTE REGIONAL DES PORTS DE CAEN-OUISTREHAM ET CHERBOURG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 millions
EUR 150 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension et aménagement des sites portuaires de Cherbourg et Caen en lien notamment avec le développement des énergies marines renouvelables (parcs éoliens offshore et hydroliennes).

Le projet consiste à développer et rénover les ports de Cherbourg et Caen, afin d’accompagner le développement de la filière énergie marine renouvelable (énergie éolienne et hydrolienne) en France.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La conformité du projet avec les directives 2001/42/CE (« ESE »), 2011/92/CE (« EIE »), 92/43/CE (« Habitats ») et 79/409/CE (« Oiseaux ») – degré d'avancement ou résultat des études environnementales et enquêtes publiques, mesures d’atténuation ou de compensation, plans de suivi environnemental et exigences d'évaluation en matière de biodiversité – sera vérifiée lors de l'instruction.

PNA est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004. En conséquence, la Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet aient été ou soient attribués conformément à la législation de l'UE sur la passation des marchés publics (directive 2004/17/CE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTS NORMANDS ASSOCIES
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53795263
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140076
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PORTS NORMANDS ASSOCIES
Date de publication
3 Jul 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53513864
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140076
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PORTS NORMANDS ASSOCIES - Extension Port Cherbourg
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53520649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140076
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PORTS NORMANDS ASSOCIES
Date de publication
12 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131924303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140076
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
PORTS NORMANDS ASSOCIES

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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