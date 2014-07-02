Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EVIDES WATER SUPPLY

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 175 000 000 €
Eau, assainissement : 175 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2014 : 175 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVIDES WATER SUPPLY
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EVIDES WATER SUPPLY

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 12/12/2014
20140072
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EVIDES WATER SUPPLY
EVIDES NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 442 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Support for Evides’ capital investment programme 2014-2018 aimed at maintaining the quality and functionality of its water and distribution pipelines, basins and production installations among others.

The project will secure or enhance the quality of life for 2.5 million residents of the Provinces Zeeland, the southern part of Zuid-Holland and the western part of Noord-Brabant by improving the quality and reliability of drinking water supply and by improving resource efficiency. The project allows for continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms. Improvements in the security of supply will also increase resilience to the potential effects of climate change. The project is therefore eligible for EIB finance under Article 309 point (c) common interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment programme is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about positive social and environmental impacts. The upgrade of pumping stations and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with the EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation - Dir.2004/17/EC and dir.2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
20/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVIDES WATER SUPPLY
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EVIDES WATER SUPPLY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVIDES WATER SUPPLY
Date de publication
20 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56137069
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140072
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EVIDES WATER SUPPLY
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130298565
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140072
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVIDES WATER SUPPLY
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - EVIDES WATER SUPPLY
Autres liens
Fiche récapitulative
EVIDES WATER SUPPLY
Fiche technique
EVIDES WATER SUPPLY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes