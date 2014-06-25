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HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 200 000 000 €
Santé : 200 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2014 : 100 000 000 €
10/05/2016 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 16/12/2014
20140069
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 430 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa in the Uusimaa region in the south of Finland during 2014-2017

The promoter operates 20 hospitals for general and specialised care, amongst which the Helsinki University Central Hospital is nationally responsible for treating severe and rare illnesses and ones calling for special expertise and technology. The programme covers the investment plan for 2014 to 2017 for the renovation, adaptation and extension of buildings as well as investment in medical equipment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
22/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
Date de publication
22 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55524258
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140069
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87228587
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140069
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
Autres liens
Fiche récapitulative
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II
Fiche technique
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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