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PRIVATE SECTOR FACILITIES IV

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 90 000 000 €
Lignes de crédit : 90 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2014 : 45 000 000 €
11/06/2014 : 45 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 11/06/2014
20140068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRIVATE SECTOR FACILITIES IV
Byblos Bank SAL
Fransabank SAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Facility to selected Lebanese private banks for the purpose of financing small and medium sized projects in productive sectors in Lebanon

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises with up to 500 employees.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Photogallery

Founded in 1978, Saltek, a leading Lebanese manufacturer of bakery equipment, offers its clients based in over 90 countries worldwide the best modern equipment for the production of pita (Arabic) bread and various other types of flatbread. Thanks to the EIB funding provided to Byblos Bank, Saltek was able to finance an expansion of its factory located in the industrial city of Mazraat Yachouh. The expansion is expected to create around 50 full-time new jobs. The total new built-up area of the factory is 4,000 square meters and includes premises for soft works such as assembling, loading, etc. as well as showroom, warehouses and offices. The shift of soft works to the new building would free up space and enable the factory to install new machines in order to further increase its production capacity.
Saltek Bread Factory
©EIB
Founded in 1978, Saltek, a leading Lebanese manufacturer of bakery equipment, offers its clients based in over 90 countries worldwide the best modern equipment for the production of pita (Arabic) bread and various other types of flatbread. Thanks to the EIB funding provided to Byblos Bank, Saltek was able to finance an expansion of its factory located in the industrial city of Mazraat Yachouh. The expansion is expected to create around 50 full-time new jobs. The total new built-up area of the factory is 4,000 square meters and includes premises for soft works such as assembling, loading, etc. as well as showroom, warehouses and offices. The shift of soft works to the new building would free up space and enable the factory to install new machines in order to further increase its production capacity.
Saltek Bread Factory
©EIB
Founded in 1978, Saltek, a leading Lebanese manufacturer of bakery equipment, offers its clients based in over 90 countries worldwide the best modern equipment for the production of pita (Arabic) bread and various other types of flatbread. Thanks to the EIB funding provided to Byblos Bank, Saltek was able to finance an expansion of its factory located in the industrial city of Mazraat Yachouh. The expansion is expected to create around 50 full-time new jobs. The total new built-up area of the factory is 4,000 square meters and includes premises for soft works such as assembling, loading, etc. as well as showroom, warehouses and offices. The shift of soft works to the new building would free up space and enable the factory to install new machines in order to further increase its production capacity.
Saltek Bread Factory
©EIB

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