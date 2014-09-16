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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)

Signature(s)

Montant
1 350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 1 350 000 000 €
Transports : 94 500 000 €
Télécom : 202 500 000 €
Éducation : 378 000 000 €
Services : 675 000 000 €
Date(s) de signature
3/09/2020 : 3 500 000 €
3/09/2020 : 7 500 000 €
3/09/2020 : 14 000 000 €
3/09/2020 : 25 000 000 €
3/09/2020 : 42 000 000 €
5/11/2014 : 49 000 000 €
3/09/2020 : 90 000 000 €
5/11/2014 : 105 000 000 €
3/09/2020 : 168 000 000 €
5/11/2014 : 196 000 000 €
3/09/2020 : 300 000 000 €
5/11/2014 : 350 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 05/11/2014
20140033
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
Republic of Poland - Ministry of Infrastructure and Development
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1350 million
EUR 17426 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing with EU Structural and Investment Funds of priority investments in the Republic of Poland in the 2014-2020 programming period. The Structural Programme Loan will support schemes under the Smart Development, Knowledge, Education and Development, Digital Poland and Eastern Poland operational programmes.

The project will support the smart and sustainable economic development of Poland by co-financing investments which address the objectives established in the Digital Poland, Smart Development and Knowledge, Education and Development operational programmes. The project will also back the development strategy of Eastern Poland. This is in line with the partnership agreement and interlinked with the different operational programmes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Poland, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL)
Date de publication
11 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56474695
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140033
Secteur(s)
Transports
Télécom
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - SEA
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62505116
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140033
Secteur(s)
Transports
Télécom
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - SEA
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62505622
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140033
Secteur(s)
Transports
Télécom
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PL) - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - SEA
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62506615
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140033
Secteur(s)
Transports
Télécom
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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