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N25 NEW ROSS BYPASS PPP

Signature(s)

Montant
21 805 500 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 21 805 500 €
Transports : 21 805 500 €
Date(s) de signature
26/01/2016 : 21 805 500 €
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Irlande : feu vert de la BEI pour le contournement de New Ross par la N25

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mars 2014
Statut
Référence
Signé | 26/01/2016
20140019
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
N25 NEW ROSS BYPASS PPP
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 22 million
EUR 217 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The N25 New Ross bypass involves the construction of approximately 16km of new road on sections of both the N25 and N30 roads in Ireland. The N25 road forms part of the comprehensive TEN-T (Trans European Transport) network. The project will be procured as a PPP. The concessionaire will be required to design, build, finance, operate and maintain the aforementioned sections of road for an expected period of 25 years upon construction completion.

The bypass will remove a major bottleneck on the N25 route, improving access from the cities of Cork and Waterford to the port of Rosslare, Ireland’s busiest port outside Dublin. It will also link the N25 with the N30 New Ross to Enniscorthy road.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The main environmental and planning approval permits have been obtained for the project and subject to compliance with the conditions therein, it was concluded the proposed road development would not adversely affect the integrity of any European site, would not result in significant adverse effects on the environment and would be in accordance with the proper planning and sustainable development of the area. The Bank will require a formal declaration, acceptable to the Bank, on the assessment carried out under Article 6 of the Habitats Directive (92/43/EEC) and the outcome on this assessment, duly signed by the competent environmental authority.

The project is being procured as a Public Private Partnership. The PPP contract will be tendered following the negotiated procedure with publication in the OJEU (on the 26th of March 2013, ref. 2013/S 060-099805). The ITN was issued in November 2013 and four firms were shortlisted. Tenders are due in June 2014 with the award of contract/financial close expected by Q1, 2015. In keeping with EU Directive 2004/18/EC, the procedure is acceptable to the Bank.

Commentaires

The project may be the first implementation of the Project Bond Initiative in Ireland.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - N25 NEW ROSS BYPASS PPP
Date de publication
3 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52323257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - N25 NEW ROSS BYPASS PPP
Date de publication
3 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53081930
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - N25 NEW ROSS BYPASS PPP
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161309467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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