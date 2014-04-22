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MICROFUND FOR WOMEN

Signature(s)

Montant
2 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 2 000 000 €
Services : 2 000 000 €
Date(s) de signature
5/11/2014 : 2 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 05/11/2014
20140018
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MICROFUND FOR WOMEN
MICROFUND FOR WOMEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 2 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Senior loan under global authorisation to finance microcredits in Jordan.

Senior unsecured loan to Microfund for Women (“MFW”), a Jordanian not for profit microfinance institution. The operation will back the development of the local financial sector for the on-lending to micro-projects, and bolster support for the private sector and the development of microenterprises. The investment will contribute to support poverty reduction and social inclusion through the promotion of decent work conditions and access to essential services, including funding, for micro-enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

N/A

N/A

Commentaires

The loan amount will be the JOD counter value of up to EUR 2 million.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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