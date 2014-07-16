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MEDIPOLE HOSPITAL

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Nouvelle Calédonie : 20 000 000 €
Santé : 20 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2014 : 20 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 19/12/2014
20140001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MEDIPOLE HOSPITAL
Centre Hospitalier Territorial de Nouvelle Calédonie
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 419 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a new hospital located in Koutio, city of Dumbea, in the outskirts of Noumea, New Caledonia. It is undertaken in cooperation with the Agence Française de Développement. The project is also be co-financed by the Caisse des Dépôts et Consignations.

The project will improve quantitatively and qualitatively the coverage of the health needs of the population and significantly reduce the number of referrals abroad.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is subject to an EIA according to national legislation. The promoter provided the Bank with a copy of the Environmental Impact Statement (EIS), including a non-technical summary (NTS). Confirmation that the scheme does not have a significant negative impact on any site of nature conservation importance will be required. The promoter shall provide the Bank with copies of final environmental permits approving the promoter’s EIA and the evidence that the project fully includes any mitigation or compensation measures that were proposed by the EIS.

The promoter will be required to implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - MEDIPOLE HOSPITAL - Etude d'Impact - Pole Hospitalier de Koutio
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53720967
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140001
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nouvelle Calédonie et dépendances
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MEDIPOLE HOSPITAL
Date de publication
11 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56475684
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140001
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nouvelle Calédonie et dépendances
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MEDIPOLE HOSPITAL
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80464600
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140001
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nouvelle Calédonie et dépendances
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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