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AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND

Signature(s)

Montant
14 772 224,68 €
Secteur(s)
Services : 14 772 224,68 €
Date(s) de signature
14/09/2015 : 14 772 224,68 €
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Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
1 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 14/09/2015
20130673
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
The Fund will be managed by its General Partner, Africa Renewable Energy General Partner L.P., and by its manager Berkeley Energy Africa Limited, both based in Mauritius. Both the General Partner and the Manager belong to the Berkeley Energy group, established in 2007 for the purpose of investing into renewable energy infrastructure in emerging markets.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 180 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The operation concerns a participation in the Africa Renewable Energy Fund, a closed-end private equity fund established for the purpose of making equity and quasi-equity investments in renewable energy projects across sub-Saharan Africa (excluding South Africa). Within this sector, the Fund plans to focus on small hydro, wind and solar projects, whilst remaining open to opportunities in geothermal, stranded gas and captive biomass technologies.

The Fund plans to make between 8 and 12 investments in renewable energy projects throughout sub-Saharan Africa (excluding South Africa), targeting controlling positions in medium size projects in all development stages, with an energy output between 5 and 50 MW.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund’s operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The Fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

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Documents liés
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
Date de publication
3 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54356530
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130673
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
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Fiche récapitulative
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND
Fiche technique
AFRICA RENEWABLE ENERGY FUND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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