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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)

Signature(s)

Montant
720 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 720 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 36 000 000 €
Santé : 57 600 000 €
Énergie : 72 000 000 €
Services : 86 400 000 €
Infrastructure composite : 216 000 000 €
Éducation : 252 000 000 €
Date(s) de signature
29/04/2021 : 6 000 000 €
29/04/2021 : 9 600 000 €
17/12/2014 : 10 000 000 €
29/04/2021 : 12 000 000 €
29/04/2021 : 14 400 000 €
17/12/2014 : 16 000 000 €
2/12/2016 : 20 000 000 €
17/12/2014 : 20 000 000 €
17/12/2014 : 24 000 000 €
2/12/2016 : 32 000 000 €
29/04/2021 : 36 000 000 €
2/12/2016 : 40 000 000 €
29/04/2021 : 42 000 000 €
2/12/2016 : 48 000 000 €
17/12/2014 : 60 000 000 €
17/12/2014 : 70 000 000 €
2/12/2016 : 120 000 000 €
2/12/2016 : 140 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 17/12/2014
20130645
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Republic of Estonia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 720 million
EUR 5700 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, structured as a Structural Programme Loan, will support the Estonian 2014-2020 Partnership Agreement and selected investments of its two implementation Programmes: (i) OP for Cohesion Policy Funds (ESF, ERDF, CF); and (ii) Rural Development Programme (EAFRD). The interventions will focus on the following sectors; environment, transport, research, technological development and innovations, water and environmental protection, education, health, improvement of training and access to employment, small infrastructure in rural areas.

In the 2014-2020 programming period, following the Partnership Agreement, Estonia will have one Operational Programme (OP) for Cohesion Policy Funds, which has 14 priority axes: 1. Qualifications and skills meeting the needs of society and the labour market 2. Increasing social inclusion 3. Improvement of access to, and prevention of dropping out of, the labour market 4. Growth-capable entrepreneurship and internationally competitive R&D 5. Development of small and medium-sized enterprises and strengthening the competitiveness of regions 6. Energy efficiency 7. Water protection 8. Green infrastructure and improved preparedness for emergencies 9. Sustainable urban development 10. Sustainable transport 11. Infrastructure for ICT services 12. Administrative capacity 13-14. Technical assistance

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Estonia, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Date de publication
22 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55529473
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130645
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Services
Énergie
Infrastructure composite
Santé
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST) - Strategic Environmental Assessment
Date de publication
28 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56556922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130645
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Services
Énergie
Infrastructure composite
Santé
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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