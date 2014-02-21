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DUESSELDORF NAHVERKEHR

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
11/07/2014 : 150 000 000 €
Autres liens
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24/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUESSELDORF NAHVERKEHR
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12/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DUESSELDORF NAHVERKEHR
Communiqués associés
Allemagne : Écologie et efficacité énergétique : la BEI finance des projets de transports de la société Rheinbahn

Fiche récapitulative

Date de publication
21 février 2014
Statut
Référence
Signé | 11/07/2014
20130644
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DUESSELDORF NAHVERKEHR
RHEINBAHN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment into rolling stock and related infrastructure for the local public transport company in Düsseldorf

The project comprises several investments in the City of Duesseldorf, Germany. The investments, all of which are directed to the public transport system in the city, encompass infrastructure and rolling stock which include new trams (40) and buses (87) to replace old ones to be decommissioned, planned overhaul of low-floor trams, extension and improvement of accessibility to platforms for people with reduced mobility, and construction of the new administration building which includes the new centralised control centre (CCC).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The manufacture of trams or buses does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Urban development projects fall under Annex II of the EIA directive. Compliance with relevant environmental legislation (including Habitat directive - 92/43/EEC, EIA directive - 2011/92/EU and SEA directive – 2001/42/EEC) will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC. In this context, the Bank will examine the procurement arrangements during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUESSELDORF NAHVERKEHR
Date de publication
24 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53827146
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130644
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DUESSELDORF NAHVERKEHR
Date de publication
12 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238005980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20130644
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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DUESSELDORF NAHVERKEHR
Fiche technique
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Photogallery

EUR 150 million for the modernisation of Düsseldorf’s public transport, including the purchase of 40 new trams and 87 new buses
Düsseldorf Nahverkehr
©Rheinbahn - Straßenbahn der Rheinbahn in Düsseldorf

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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