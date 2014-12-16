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LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2014 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 16/12/2014
20130642
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II
LANXESS AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 415 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project finances research and development related to performance chemicals, advanced intermediates and performance polymers.

The aim is to increase the promoter's competitiveness and expand the company's business through the development of technology-driven processes and products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development (R&D). R&D activities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an environmental impact assessment (EIA).

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector and not having a status of a contracting authority. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.

Documents liés
13/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II
Date de publication
13 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53843055
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130642
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II
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Fiche récapitulative
LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II
Fiche technique
LANXESS SPECIALITY CHEMICALS RDI II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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