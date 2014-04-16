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NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT

Signature(s)

Montant
98 942 460,13 €
Pays
Secteur(s)
Népal : 98 942 460,13 €
Énergie : 98 942 460,13 €
Date(s) de signature
20/04/2015 : 98 942 460,13 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 20/04/2015
20130599
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
The promoter is Nepal Electricity Authority (NEA) a wholly state-owned company.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 95 million
EUR 270 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises priority investments in electricity transmission infrastructure in Nepal, including: the construction of one new 132 kV transmission line with a length of 24 km, five new 220 kV transmission lines with a combined length of 330 km and one new 400 kV transmission line with a length of 45 km; the construction of 8 new substations; and the upgrade of 11 existing substations. The investments are located in the Central and Western Development Regions of Nepal, primarily in the Kali Gandaki and Marsyangdi corridors.

The project comprises the construction and operation of high-voltage transmission lines and substations to meet domestic demand and also to enhance cross-border power trading capacity. As such, it will address the shortage of power in the Nepalese grid as well as the efficient integration of new generation capacity from renewable sources (hydropower). The project is in line with the EU priority objectives of promoting renewable energy, tackling climate change and poverty reduction.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes high voltage transmission lines that would fall under Annex I of Directive 20011/92/EU if located within the EU and would require an EIA. Under Nepalese legislation, these require an Initial Environmental Examination (IEE), except for lines in protected areas which require a full EIA. The additional analysis required to meet the Bank’s Environmental and Social principles and standards, as well as public consultation procedures to be applied and details of the environmental management programme, will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is carried out in accordance with the Bank’s Guide to Procurement as applicable to operations in the public sector.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Date de publication
25 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51924029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Date de publication
22 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55531964
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT- Initial Enviro. Assessment
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53846571
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination - Marsyangdi Corridor (Udipur-New Bharatpur)
Date de publication
1 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80938653
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Initial Environmental Examination (IEE) Report of Samundratar-Trishuli Transmission Line Project
Date de publication
5 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67771394
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan for Samundratar 132 kv Substation
Date de publication
5 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75490735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Cumulative Impact Assessment (CIA) - Marsyangdi Corridor (Manang-Udipur and Udipur-New Bharatpur) 220kV Transmission Line Project
Date de publication
30 Mar 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
168770873
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Biodiversity Impact Assessment (BIA) - Marsyangdi Corridor 220kV Transmission Line Project
Date de publication
30 Mar 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
168768764
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Resettlement Action Plan
Date de publication
28 Apr 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169745163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan (SEP) for the Marsyangdi Corridor - updated 2024
Date de publication
25 Mar 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
243262316
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - updated 2024
Date de publication
9 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238366974
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'engagement des Parties Prenantes - NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT - Stakeholder Engagement Plan - updated 2023
Date de publication
28 Apr 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169752085
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20130599
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Népal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT
Fiche technique
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