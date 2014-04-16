NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION PROJECT

Fiche récapitulative
The project comprises priority investments in electricity transmission infrastructure in Nepal, including: the construction of one new 132 kV transmission line with a length of 24 km, five new 220 kV transmission lines with a combined length of 330 km and one new 400 kV transmission line with a length of 45 km; the construction of 8 new substations; and the upgrade of 11 existing substations. The investments are located in the Central and Western Development Regions of Nepal, primarily in the Kali Gandaki and Marsyangdi corridors.
The project comprises the construction and operation of high-voltage transmission lines and substations to meet domestic demand and also to enhance cross-border power trading capacity. As such, it will address the shortage of power in the Nepalese grid as well as the efficient integration of new generation capacity from renewable sources (hydropower). The project is in line with the EU priority objectives of promoting renewable energy, tackling climate change and poverty reduction.
The project includes high voltage transmission lines that would fall under Annex I of Directive 20011/92/EU if located within the EU and would require an EIA. Under Nepalese legislation, these require an Initial Environmental Examination (IEE), except for lines in protected areas which require a full EIA. The additional analysis required to meet the Bank’s Environmental and Social principles and standards, as well as public consultation procedures to be applied and details of the environmental management programme, will be reviewed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is carried out in accordance with the Bank’s Guide to Procurement as applicable to operations in the public sector.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.