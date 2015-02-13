Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 75 000 000 €
Eau, assainissement : 75 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2015 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Communiqués associés
Maroc : forte mobilisation de la BEI pour moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement : prêt de 75 M€

Fiche récapitulative

Date de publication
13 février 2015
Statut
Référence
Signé | 28/09/2015
20130564
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme loan targeting the upgrade and rehabilitation of existing water supply, distribution and sanitation infrastructure and networks across Morocco.

The project will support the Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) in its challenge to provide reliable and high-quality water supply and sanitation services to its customers. This infrastructure, vital for the economic growth and social development of the benefitted municipalities, will have a positive impact on small and medium-sized enterprises (SMEs) and local job creation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme is in line with EU and local legislation. It is expected to have a high positive impact in a priority region through the upgrading and rehabilitation of existing infrastructure.

All components of the programme to be financed by the EIB will be procured according to the Procurement Guidelines of the Bank.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
09/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Autres liens
Communiqués associés
Maroc : forte mobilisation de la BEI pour moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement : prêt de 75 M€

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Date de publication
9 Jul 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60241946
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130564
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Fiche technique
ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT
Communiqués associés
Maroc : forte mobilisation de la BEI pour moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement : prêt de 75 M€

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Maroc : forte mobilisation de la BEI pour moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement : prêt de 75 M€
Autres liens
Related public register
09/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - AMELIORATION AEP ET ASSAINISSEMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes