EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME

Fiche récapitulative
The operation concerns the construction and operation of two similar wood-based biomass power plants located in two existing industrial sites (former sugar refineries) in Russi (Emilia Romagna Region) and Avezzano (Abruzzo Region). A biogas plant and two small PV installations are also included in the project.
The project will contribute to EU and national renewable energy objectives by developing the use of biomass. Therefore, it will contribute to the EU energy policies related to security of energy supply and environment, in particular tackling climate change. Moreover, it will indirectly support sustainable forestry activity in Italy.
The two schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC and were both screened in by the competent environmental authority which required that an EIA be carried out. The project will comply with the EU Directive on industrial emissions (2010/75/EU) and employ best available technology (BAT). Compliance of the project with the EIB environmental and social sustainability standards will be further assessed during the appraisal.
The Promoter is a 50/50 joint venture between a private company and the subsidiary of a state controlled utility. For the procurement of the project works it will follow the requirements of the EU Procurement Directive. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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