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EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
31/03/2016 : 15 000 000 €
17/12/2014 : 35 000 000 €
5/08/2016 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 17/12/2014
20130554
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CONSTRUCTION AND OPERATION OF TWO BIOMASS PLANTS
A company established to manage the agro-industrial conversion of former sugar refineries located in various Italian regions into biomass-based power plants.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 249 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation concerns the construction and operation of two similar wood-based biomass power plants located in two existing industrial sites (former sugar refineries) in Russi (Emilia Romagna Region) and Avezzano (Abruzzo Region). A biogas plant and two small PV installations are also included in the project.

The project will contribute to EU and national renewable energy objectives by developing the use of biomass. Therefore, it will contribute to the EU energy policies related to security of energy supply and environment, in particular tackling climate change. Moreover, it will indirectly support sustainable forestry activity in Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The two schemes fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC and were both screened in by the competent environmental authority which required that an EIA be carried out. The project will comply with the EU Directive on industrial emissions (2010/75/EU) and employ best available technology (BAT). Compliance of the project with the EIB environmental and social sustainability standards will be further assessed during the appraisal.

The Promoter is a 50/50 joint venture between a private company and the subsidiary of a state controlled utility. For the procurement of the project works it will follow the requirements of the EU Procurement Directive. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Dir. 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - EGP- POWERCROP BIOMASS PROGRAMME - Russi Biomass Plant
Date de publication
16 May 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55017012
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130554
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME
Date de publication
7 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53297640
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130554
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EGP-POWERCROP BIOMASS PROGRAMME
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131996517
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130554
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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