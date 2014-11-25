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ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI

Signature(s)

Montant
385 303 426,45 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 385 303 426,45 €
Industrie : 385 303 426,45 €
Date(s) de signature
30/04/2015 : 385 303 426,45 €
Autres liens
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07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 30/04/2015
20130552
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROLLS ROYCE NEW AEROTURBINES RDI
ROLLS-ROYCE PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 280 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the research, development and innovation (RDI) activities for the development of an extended thrust version of a new aero-engine family.

The proposed RDI investments are consistent with the Bank’s transport lending policy, contributing through research, development and innovation activities to improved energy efficiency, reduced fuel burn and cost-efficient aircraft.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing and already approved research and development (R&D) centres that will not change their scope due to the project. The project is not subject to Directive 2011/92/EU, and an environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed. However the Bank’s services will further assess all the environmental details during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56832713
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130552
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
121085059
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130552
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ROLLS ROYCE NEW AEROTURBINES RDI
Fiche technique
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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