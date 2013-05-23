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VW INNOVATIVE POWERTRAINS

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2014 : 500 000 000 €
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Related public register
27/08/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VW INNOVATIVE POWERTRAINS

Fiche récapitulative

Date de publication
22 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 24/10/2014
20130523
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VW INNOVATIVE POWERTRAINS
VOLKSWAGEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1028 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s RDI activities in the fields of: (i) Battery powered electric vehicles, and (ii) Hybrid Vehicles, including plug-in hybrids, and natural gas vehicles and (iii) the further development of small conventional powertrains. The project’s activities are located at the promoter’s R&D centres, headquartered in Wolfsburg, Germany.

The objective of the promoter’s investments, which will be carried out in the period 2014-2018, is the development of innovative automotive technologies targeting the increase of fuel efficiency in motor vehicles, the reduction of CO2 emissions and of local pollutant emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
27/08/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VW INNOVATIVE POWERTRAINS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VW INNOVATIVE POWERTRAINS
Date de publication
27 Aug 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54271410
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130523
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/08/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VW INNOVATIVE POWERTRAINS
Autres liens
Fiche récapitulative
VW INNOVATIVE POWERTRAINS
Fiche technique
VW INNOVATIVE POWERTRAINS

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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