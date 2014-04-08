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SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Signature(s)

Montant
514 601 826,84 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 514 601 826,84 €
Énergie : 514 601 826,84 €
Date(s) de signature
14/10/2014 : 128 650 456,71 €
14/10/2014 : 385 951 370,13 €
Autres liens
Related public register
16/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Fiche récapitulative

Date de publication
8 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 14/10/2014
20130494
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
SCOTIA GAS NETWORKS LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 468 million (GBP 400 million)
EUR 1008 million (GBP 861 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments to upgrade Scotia Gas Network's gas distribution networks – 2014-17

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade the gas distribution networks in its concession areas. The investments subject to financing are focused on the replacement of metallic pipes by polyethylene pipes, which will permit a reduction in methane leaks, safety improvements and better management of peak demands, and new customer connections.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Documents liés
16/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Date de publication
16 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53688301
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130494
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95514333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130494
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
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Fiche récapitulative
SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)
Fiche technique
SGN GAS DISTRIBUTION NETWORK (2014-2017)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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