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ERAMET R&D NEW MATERIALS

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 8 000 000 €
France : 72 000 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
7/10/2014 : 8 000 000 €
7/10/2014 : 72 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS

Fiche récapitulative

Date de publication
28 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 07/10/2014
20130475
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ERAMET R&D FRANCE
ERAMET
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 162 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s R&D activities in France (Trappes, Grenoble, Issoire) in the period 2014-2017 in the field of new materials and alloys and for the improvement of the energy efficiency and the environmental impact of the promoter’s extraction, metallurgic and transformation processes.

The project concerns the promoter’s RDI activities: (i) in the field of metal and powder analysis, characterisation and properties evaluation; (ii) for the development of new materials and alloys also for critical applications; (iii) for the improvement of energy efficiency and environmental impact of extraction and transformation processes. The promoter’s R&D includes mainly applied research, but also some fundamental research activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
06/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERAMET R&D NEW MATERIALS
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Date de publication
6 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55529766
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130475
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86323447
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130475
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/11/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERAMET R&D NEW MATERIALS
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D NEW MATERIALS
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Fiche récapitulative
ERAMET R&D FRANCE
Fiche technique
ERAMET R&D NEW MATERIALS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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