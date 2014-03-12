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TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 500 000 000 €
Télécom : 500 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2014 : 500 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/08/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mars 2014
Statut
Référence
Signé | 30/06/2014
20130457
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
TDC A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1046 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in Denmark to increase the availability and quality of advanced broadband services based on wireline technologies. The project includes the rollout of latest technologies such as fibre access, vectoring and also coax cable networks. This also entails a further geographic network expansion of such services. As a result, the project will help to expand the availability of and enable the provision of broadband services up to ultra-high speed. This project will be implemented during 2014 - 2017.

The network upgrade and expansion will enable the provision of ultra / high speed broadband services to a wider extent in Denmark. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services, and to reaching the target of broadband coverage at
30 Mbit/s or more for 100% of EU citizens by 2020. The project is thus eligible under article 309 point a) regional development and c) Knowledge Economy (Innovation).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in populated areas as well as alongside roads.

Nevertheless, the environmental details including the CO2 footprint (if needed) and the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Documents liés
07/08/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
Date de publication
7 Aug 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50746261
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130457
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88390170
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130457
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/08/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
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Fiche récapitulative
TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT
Fiche technique
TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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