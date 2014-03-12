TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT

Fiche récapitulative
Investments in Denmark to increase the availability and quality of advanced broadband services based on wireline technologies. The project includes the rollout of latest technologies such as fibre access, vectoring and also coax cable networks. This also entails a further geographic network expansion of such services. As a result, the project will help to expand the availability of and enable the provision of broadband services up to ultra-high speed. This project will be implemented during 2014 - 2017.
The network upgrade and expansion will enable the provision of ultra / high speed broadband services to a wider extent in Denmark. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services, and to reaching the target of broadband coverage at
30 Mbit/s or more for 100% of EU citizens by 2020. The project is thus eligible under article 309 point a) regional development and c) Knowledge Economy (Innovation).
Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in populated areas as well as alongside roads.
Nevertheless, the environmental details including the CO2 footprint (if needed) and the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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