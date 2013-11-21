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RAAHE CHP PLANT

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 60 000 000 €
Énergie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
17/03/2014 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAAHE CHP PLANT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT

Fiche récapitulative

Date de publication
21 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 17/03/2014
20130436
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHP PLANT
Confidential
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the construction of a new industrial CHP plant in Finland.

The project consists of a new Combined Heat and Power (CHP) unit to be constructed at an industrial site in Finland. The project involves replacement of one existing boiler and includes also the installation of a new steam turbine and generator.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU) and the EIA was not requested by the competent authority. The plant will be located on a brown field site within the boundaries of existing facility. The investment will enable integration of the CHP plant with industrial operations with increased efficiency of heat and power generation.

The promoter is not a contracting authority as defined by the Directive 2004/17/EC. The main purpose of the project is to provide electricity to satisfy promoter’s internal needs and the project implementation is not bound to follow the Finnish and EU regulations on public procurement.

Documents liés
12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAAHE CHP PLANT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAAHE CHP PLANT
Date de publication
12 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50593630
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130436
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85638045
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130436
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAAHE CHP PLANT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - RAAHE CHP PLANT
Autres liens
Fiche récapitulative
CHP PLANT
Fiche technique
RAAHE CHP PLANT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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