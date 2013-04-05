Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

RENNES METROPOLE METRO LIGNE B

Signature(s)

Montant
420 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 420 000 000 €
Transports : 420 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2016 : 120 000 000 €
25/11/2014 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B - Dossier d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique
Related public register
04/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Communiqués associés
France : L’Europe finance la ligne B du métro de Rennes

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 25/11/2014
20130405
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
RENNES METROPOLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Non communiqué.
Non communiqué.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet porte sur la deuxième ligne du métro de Rennes, d’une longueur de 14 km dont 75% en souterrain avec 15 stations. L’achat du matériel roulant nécessaire pour l’exploitation (19 rames sur pneus) ainsi que la construction d’un nouveau site de maintenance et remisage et de trois parcs relais sont compris dans le projet.

Rennes Métropole compte aujourd’hui plus de 420 000 habitants et plus de 200 000 emplois. Le promoteur estime que la population devrait atteindre presque 500 000 habitants d’ici 2020 avec 250 000 emplois. Rennes est aussi un important centre universitaire, avec une population de plus de 54 000 étudiants.

Le promoteur estime donc que la mobilité urbaine augmentera de manière significative et qu’il sera nécessaire d’augmenter l’offre de transport en commun actuelle – ligne A du métro et bus – avec la nouvelle ligne B. Ceci permettrais de livrer des bénéfices importants en termes de gains de temps, de desservir de manière optimale les futurs sites stratégiques de développement urbain et de réduire à long terme la subvention forfaitaire pour l’exploitation du réseau de transports en commun.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet relève de l'annexe II de la Directive 2011/92/EU et par conséquent la nécessité de mener une étude d’impact environnemental (EIE) est déterminée par des critères fixés par l'Etat membre. D'après la législation française, le projet est soumis à une évaluation d'impact dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique Le projet a obtenu un avis favorable des différents services de l’Etat, y compris l’autorité environnementale et a été déclaré d’utilité publique en septembre 2012. Une analyse plus détaillée des autres aspects environnementaux sera entreprise avant approbation finale du projet.

La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (Directive 2004/17/CE, Directive 2004/18/CE et Directive 2007/66/CW) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

Documents liés
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B - Dossier d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique
04/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Autres liens
Communiqués associés
France : L’Europe finance la ligne B du métro de Rennes

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B - Dossier d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50881450
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130405
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Date de publication
4 Sep 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54354889
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130405
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
206461243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130405
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B - Dossier d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique
Related public register
04/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Autres liens
Fiche récapitulative
RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Fiche technique
RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Communiqués associés
France : L’Europe finance la ligne B du métro de Rennes

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : L’Europe finance la ligne B du métro de Rennes
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B - Dossier d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique
Related public register
04/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RENNES METROPOLE METRO LIGNE B

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes