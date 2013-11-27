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PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
36 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 36 000 000 €
Transports : 36 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2014 : 36 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7
Related public register
27/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 22/12/2014
20130396
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
LUKA KOPER PRISTANISKI IN LOGISTICNI SISTEM DD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 36 million
EUR 84 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension of Pier 1 and other infrastructure works to increase the container terminal capacity of the only Slovenian port, which is located in the Northern Adriatic Sea.

The Port of Koper is a TEN-T Category A Port (Decision No 1692/96/EC) and part of the core TEN-T ports network of the new proposal adopted by the EC. Additionally, Slovenia is designated as a region covered by the Convergence objective. The Project is, therefore, eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project's compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/ECC and the Birds Directive 79/409/EEC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

Luka Koper d.d. is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EEC of 31 March 2004. Therefore, the Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
23/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7
27/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7
Date de publication
23 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53797986
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130396
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53798859
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130396
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7
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Autres liens
Fiche récapitulative
PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
Fiche technique
PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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