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WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Signature(s)

Montant
114 455 762,87 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 114 455 762,87 €
Services : 17 168 364,43 €
Transports : 97 287 398,44 €
Date(s) de signature
21/06/2018 : 17 168 364,43 €
21/06/2018 : 97 287 398,44 €
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Related public register
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 21/06/2018
20130393
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
WEST YORKSHIRE COMBINED AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 100 million (EUR 128 million)
GBP 293 million (EUR 374 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of an integrated package of road bypass, highway improvement and urban public transport schemes in West Yorkshire and York.

The project will contribute to developing a high quality, fully integrated, network of public transport links that will be a credible alternative to the car and providing good connectivity for local businesses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of a framework loan of multiple schemes that may be classes of development that fall under either Annex I or II of the EIA Directive 2011/92/EU. Whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (Directive 2001/EC/EC) or whether the schemes impact an area forming part of the Natura 2000 network will be appraised. It is a requirement that all schemes are to be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The procurement and contract strategy for the project and individual schemes will be determined.

Documents liés
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57257048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130393
Secteur(s)
Transports
Services
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
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Fiche récapitulative
WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT
Fiche technique
WEST YORKSHIRE MULTIMODAL TRANSPORT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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