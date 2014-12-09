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CALAIS PORT 2015

Signature(s)

Montant
50 359 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 359 000 €
Transports : 50 359 000 €
Date(s) de signature
13/07/2015 : 50 359 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 13/07/2015
20130392
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CALAIS PORT 2015
REGION NORD-PAS DE CALAIS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 771 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design, build, finance and maintain an extension of the Calais Port together with the operation and maintenance of the current ports in Calais and Boulogne-sur-Mer.

The Calais Port 2015 project will enable to accommodate more traffic and alleviate the operational constraints of the current port layout.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation measures , environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

Regarding upstream procurement, the Bank will require the promoter to provide evidence that award of the concession has been tendered in line with the principles of the EU Treaty. Concerning downstream procurement, the construction contract has already been tendered within the scope of a restricted procedure with publication in the Official Journal of the EU on 1 June 2013 with the following reference: 2013/S 105-180670.

Commentaires

The Project Bond Credit Enhancement (PBCE) will be proposed in order to credit-enhance the senior debt.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - CALAIS PORT 2015
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49369204
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130392
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CALAIS PORT 2015
Date de publication
6 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57356808
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130392
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CALAIS PORT 2015
Date de publication
11 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
247777215
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20130392
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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