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NORDEX WINDPOWER RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
22/04/2014 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDEX WINDPOWER RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
Communiqués associés
Allemagne: Développer l'éolien de manière efficace : la BEI accorde un prêt à Nordex en faveur de la recherche

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2013
Statut
Référence
Signé | 22/04/2014
20130386
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORDEX WINDPOWER RDI
NORDEX SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 248 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of Nordex' RDI programme between 2014 and 2017.

The project comprises the promoter’s investments in research, development and innovation (RDI) in the field of on-shore wind energy. The project’s main goals are to improve the competitiveness of the promoter’s on-shore wind turbines by increasing their efficiency as well as reducing total lifetime cost, to develop smart and differentiating features and to design efficient engineering operations. The RDI activities will be carried out in the promoter’s R&D centre located in Rostock (Germany) and in cooperation with suppliers and research institutes in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D activities are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. In the light of this the project is not expected to require an Environmental Impact Assessment as per directive 2011/92/EU. The Bank’s services will investigate the details during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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14/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDEX WINDPOWER RDI
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDEX WINDPOWER RDI
Date de publication
14 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50227844
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130386
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83777531
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130386
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORDEX WINDPOWER RDI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NORDEX WINDPOWER RDI
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Fiche récapitulative
NORDEX WINDPOWER RDI
Fiche technique
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