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MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II

Signature(s)

Montant
44 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 44 000 000 €
Transports : 44 000 000 €
Date(s) de signature
16/05/2014 : 44 000 000 €
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France: La BEI et la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole signent un protocole de financement de 135 M€ en faveur d’un transport public durable et de qualité

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 16/05/2014
20130380
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 44 million
EUR 274 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet a pour objectif de financer plusieurs composantes du programme d’investissements en transports publics de la Communauté Urbaine de Marseille (MPM) pour la période 2013-2016.

L'opération permettra d'améliorer la qualité de service de l’ensemble des modes du réseau de transport public de l'établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les trois lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), le pôle d’échanges et l’extension de métro relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. Ces composantes ont fait l’objet d’une EIE, comme prévu par la législation française, et ont reçu l’avis favorable de l’autorité environnementale. Toutes les composantes font partie des actions prévues dans le plan de déplacements urbains pour la période 2013-2023 ayant fait l’objet d’une évaluation stratégique environnementale (ESE). La production du matériel roulant pour les lignes BHNS et le système de tramway aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU.

En tant que collectivité territoriale, la MPM est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes législatifs français (le code des marchés publics), issus de la transposition des directives communautaires (notamment la Directive 2004/18/EC). La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l’instruction du projet.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
Date de publication
21 Jan 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50170290
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130380
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - BHNS Castellane/Luminy
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218883
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130380
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - BHNS St. Jérôme/Château Gombert
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218768
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130380
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - Metro et Pôle d'échanges Capitaine Gèze
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130380
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II - BHNS Bougainville/Vallon de Tuves
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221943
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130380
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91777003
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130380
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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