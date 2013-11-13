MARSEILLE TRANSPORT URBAIN II

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Le projet a pour objectif de financer plusieurs composantes du programme d’investissements en transports publics de la Communauté Urbaine de Marseille (MPM) pour la période 2013-2016.
L'opération permettra d'améliorer la qualité de service de l’ensemble des modes du réseau de transport public de l'établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Les trois lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), le pôle d’échanges et l’extension de métro relèvent de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. Ces composantes ont fait l’objet d’une EIE, comme prévu par la législation française, et ont reçu l’avis favorable de l’autorité environnementale. Toutes les composantes font partie des actions prévues dans le plan de déplacements urbains pour la période 2013-2023 ayant fait l’objet d’une évaluation stratégique environnementale (ESE). La production du matériel roulant pour les lignes BHNS et le système de tramway aura lieu dans les usines du fabricant et par conséquent se trouve hors du champ de la directive 2011/92/EU.
En tant que collectivité territoriale, la MPM est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes législatifs français (le code des marchés publics), issus de la transposition des directives communautaires (notamment la Directive 2004/18/EC). La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l’instruction du projet.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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