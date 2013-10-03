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CEZ DISTRIBUTION NETWORK III

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
12/05/2014 : 200 000 000 €
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22/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
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12/07/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Kletne
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11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 12/05/2014
20130371
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
CEZ DISTRIBUCE AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 583 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in the Czech Republic.

Competitive and Secure Energy (incl. TEN-E)
Economic and Social Cohesion (transversal)

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project schemes fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The vast majority of the project schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.

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11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
Date de publication
22 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50230167
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130371
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Kletne
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219903
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130371
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III - Fifejdy
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222739
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130371
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK III
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76019855
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130371
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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