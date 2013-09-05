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EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 125 000 000 €
Services : 6 250 000 €
Éducation : 7 500 000 €
Santé : 11 250 000 €
Eau, assainissement : 16 187 500 €
Aménagement urbain : 18 750 000 €
Lignes de crédit : 18 750 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 46 312 500 €
Date(s) de signature
28/11/2013 : 6 250 000 €
28/11/2013 : 7 500 000 €
28/11/2013 : 11 250 000 €
28/11/2013 : 16 187 500 €
28/11/2013 : 18 750 000 €
28/11/2013 : 18 750 000 €
28/11/2013 : 46 312 500 €
Autres liens
Related public register
09/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 28/11/2013
20130296
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 437 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework Loan to support public sector investment in Extremadura in the human capital, basic infrastructure and RDI sectors aiming at the creation of employment, fostering cohesion and social equality and upgrading knowledge economy.

The main objectives of the plan are the further sustainable development of public service delivery through the integration of health services across different levels of care and the reinforcement of research and innovation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
09/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
Date de publication
9 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48918595
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130296
Secteur(s)
Aménagement urbain
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Services
Agriculture, pêche, sylviculture
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88864116
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130296
Secteur(s)
Aménagement urbain
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Services
Agriculture, pêche, sylviculture
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
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Fiche récapitulative
EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL
Fiche technique
EXTREMADURA GROWTH & INNOVATION FL

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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