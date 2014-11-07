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VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 350 000 000 €
Télécom : 350 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2014 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
18/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Fiche récapitulative

Date de publication
7 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 17/12/2014
20130281
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VODAFONE DEUTSCHLAND BROADBAND NETWORK
VODAFONE GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in the expansion and upgrade of the German mobile network.

The objective is to improve the customer experience in terms of voice quality, coverage of 3G and 4G broadband service through new radio access nodes and high-capacity transmission systems. The project will take place in Germany during 2014-2015.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and operational support systems (OSS)) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operational measures.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector nor having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
18/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Date de publication
18 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56626216
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130281
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67663238
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130281
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK
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Fiche récapitulative
VODAFONE DEUTSCHLAND BROADBAND NETWORK
Fiche technique
VODAFONE DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND NETWORK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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