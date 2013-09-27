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RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2013 : 250 000 000 €
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16/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
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Communiqués associés
Hongrie : la BEI soutient la rénovation des infrastructures ferroviaires avec un prêt de 250 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 23/12/2013
20130278
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
MAV MAGYAR ALLAMVASUTAK ZRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 550 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Designed as a framework loan, the project will support rehabilitation, modernisation and upgrading of existing conventional rail infrastructure in Hungary within its investment programme for 2013-2016.

It will contribute to the sustainable transport objective in a cohesion country by improving the efficiency, comfort and safety of the railway system and thus enhancing the attractiveness of this sustainable mode of transport.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is an investment programme, hence the need for an EIA may vary according to each scheme. Nevertheless, based on the nature of works most schemes are not expected to be subject to an EIA process. The Promoter’s environmental capabilities will be checked during appraisal. The project is expected to have positive impacts on environment by contributing to a modal shift from road to rail transport and to maintain railway transport attractiveness and competitiveness.

The Promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU and national regulations. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal. The Promoter’s procurement procedures will be checked during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Date de publication
16 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50095396
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130278
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141310547
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130278
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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