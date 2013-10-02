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MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 200 000 000 €
Télécom : 200 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2013 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Communiqués associés
Hongrie : 200 m d’EUR pour la modernisation des réseaux de télécommunications

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 13/12/2013
20130276
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELECOMMUNICATION NETWORK DEVELOPMENT IN HUNGARY
Private Company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrading and development of the Promoter's fixed and mobile networks in Hungary during the 2014-2016 period and other related capex.

Knowledge Economy 100 %
Economic and Social Cohesion (transversal) 100 %
Telecommunications 100 %

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In principle the project will not require Environmental Impact Assessment as telecommunication projects are not specifically mentioned in the annexes of the Directive 2011/92/EU. It will however be assessed whether authorities require EIAs and the authorisations necessary for possible installations in Natura 2000 areas. The main expected impact is from the mobile network component with potential health risks of electromagnetic radiation to be mitigated by industry best practice and the respect of EU legislation.

The promoter is a private company not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

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24/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
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Hongrie : 200 m d’EUR pour la modernisation des réseaux de télécommunications

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
24 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49991072
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130276
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79844978
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130276
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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24/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
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Fiche récapitulative
TELECOMMUNICATION NETWORK DEVELOPMENT IN HUNGARY
Fiche technique
MAGYAR TELEKOM NETWORK DEVELOPMENT
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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