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THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE

Signature(s)

Montant
600 420 294,2 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 600 420 294,2 €
Aménagement urbain : 600 420 294,2 €
Date(s) de signature
20/12/2013 : 600 420 294,2 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 20/12/2013
20130244
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE
Affordable Housing Finance PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 591 million (GBP 500 million)
EUR 1183 million (GBP 1000 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project involves an EIB loan for up to GBP 500m to a special purpose entity established by The Housing Finance Corporation (THFC) for onlending to final beneficiaries investing in the social housing and urban regeneration sector throughout the UK. The loan will benefit from a UK government guarantee extended to all borrowings of the new special purpose entity (Affordable Housing Finance PLC, following a tender run by the UK Department for Communities and Local Government (DCLG).
The Project is a key component of the UK government's housing policy and economic stimulus package.

The Affordable Housing Guarantee Scheme to be run by Affordable Housing Finance PLC, in conjunction with GBP 450m in supporting UK government grants, aims to deliver up to 30,000 new affordable homes to rent by 2015.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The expected size (small to medium scale), location and nature of the social housing schemes make it unlikely that an Environmental Impact Assessment as defined under the EU Directive 2011/92/EU would be required in most cases. The social housing schemes to be financed under the operation have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to the improvement of the urban environment. The EU Directive on Energy Performance of Buildings (EPBD) was implemented into UK legislation; the transposition of the Directive’s Recast (2010/31/EU) and its impact on social housing schemes will be further examined during appraisal.

The final beneficiaries are registered social housing providers. They fall under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48642002
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130244
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Environmental Statement - Havelock
Date de publication
18 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155309302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130244
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE
Date de publication
18 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
153557100
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130244
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Non Technical Summary - Mile End
Date de publication
18 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155309585
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130244
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Environmental Statement - Plymstock Quarry
Date de publication
18 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
155312735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130244
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Non Technical Summary - Cranbrook
Date de publication
18 Mar 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52782477
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130244
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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