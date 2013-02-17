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SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 90 000 000 €
Aménagement urbain : 90 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2013 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 19/12/2013
20130217
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
LAND BRANDENBURG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 180 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to finance a regional programme comprising noise prevention measures in existing buildings (high efficiency glazing and insulation of walls and roofs) to protect the population in the designated areas against noise from the new Berlin-Brandenburg airport.

The protection zones around the new Berlin-Brandenburg International airport are located in the phasing-out region. The implementation of the project will improve the urban fabric in the neighbourhood of the airport with the prime objective of noise reduction within the individual buildings. Secondary energy efficiency gains are also expected.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall either under Annex I or II of the EIA Directive. Furthermore, it will not have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. The project is expected to bring an overall positive environmental impact through reducing annoyance caused by noise pollution.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50070027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130217
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
168687466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130217
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Autres liens
Fiche récapitulative
SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG
Fiche technique
SCHALLSCHUTZPROGRAMM BRANDENBURG

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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