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PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS

Signature(s)

Montant
190 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 190 000 000 €
Énergie : 190 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2014 : 80 000 000 €
3/11/2015 : 110 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 11/12/2014
20130194
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 355 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the installation of fossil fuel fired (diesel & heavy fuel oil) reciprocating engine generation units on Greek islands (around 17 in total) not connected to the mainland grid, with associated upgrading of auxiliary infrastructure. The Promoter is the incumbent electricity utility, Public Power Corporation (PPC). The total project generation capacity represents approximately 290MW, consisting tentatively of individual unit sizes ranging from 180kW to 25MW.

The Project will promote the security of supply in an EIB priority cohesion region. It will enable the Promoter to satisfy the growing demand for electricity and improve the security and reliability of electricity supply. The Project is therefore eligible under article 309 a) projects for developing less-developed regions, and c) Common Interest of the Treaty on the Functioning of the European Union. The financing of this Project would contribute to the Bank’s lending priority policy on convergence regions and on security and diversification of energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project components fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU). All but one of the components will be located within the boundaries of existing power stations. The Promoter has indicated that EIAs will be required for some project components, the extent and number, as well as any environmental impacts will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC], with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Rhodes Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54758089
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Limnos Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54903345
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Thira Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54910448
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Lesvos Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54910449
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Kos Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54910842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Lesvos Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54911338
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Thira Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54912232
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS - Thira Island
Date de publication
16 May 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54912648
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS
Date de publication
8 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56869088
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - PPC POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124839838
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130194
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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