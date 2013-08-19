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EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
28/10/2013 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Fiche récapitulative

Date de publication
19 août 2013
Statut
Référence
Signé | 28/10/2013
20130181
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
EESTI ENERGIA AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme aiming at reinforcing and modernising the electricity distribution network in Estonia by connecting new supply points, improving overall reliability and safety, as well as introducing smart meter infrastructure.

The project will promote the modernisation and the development of the electricity distribution infrastructures in Estonia. The project will enable Eesti Energia to maintain the network’s ability to supply the existing demand, to connect new system users, to improve the quality and the reliability of supply, and to reduce network losses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment programme includes schemes which fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49184274
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130181
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75478635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130181
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
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Fiche récapitulative
EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Fiche technique
EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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