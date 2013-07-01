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URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
26/11/2013 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 26/11/2013
20130167
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
STADTWERKE MAINZ AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 113 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension of a tram line by 9.2 km from Mainz Central Station to Mainz Lerchenberg and acquisition of additional trams.

The project will increase the efficiency and quality of public transport services in Mainz and thereby support sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

While Tramway rolling stock is not included in annexes 1 or 2 of the EU EIA directive tramway infrastructure projects fall under Annex II of the directive, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the Competent Authority. An EIA was carried out in the context of the building permit procedure. It was subject to broad public consultation. Its approval is still pending and will likely be granted in summer this year. Compliance with relevant environmental legislation (including Habitat directive - 92/43/EEC, EIA directive - 85/337/EEC and SEA directive – 2001/42/EEC) will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49031657
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130167
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
Autres liens
Fiche récapitulative
URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN
Fiche technique
URBAN TRANSPORT MAINZELBAHN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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