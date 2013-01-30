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ITALGAS DISTRIBUZIONE II

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2013 : 300 000 000 €
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17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS DISTRIBUZIONE II
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Italie : la BEI accorde 365 millions d’EUR de prêts pour la réalisation de projets gaziers d’ITALGAS et SNAM RETE

Fiche récapitulative

Date de publication
10 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 24/10/2013
20130130
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITALGAS DISTRIBUZIONE II
ITALGAS SOCIETA ITALIANA PER IL GAS SPA
SNAM SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 625 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development and upgrading of the Promoter's gas distribution networks in Southern Italy (Puglia, Calabria and Sicily), replacement of cast iron pipes in Rome, Naples and Venice, upgrading and replacement of meters principally by smart meters.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve quality, reliability and efficiency of the gas distribution system. It is also in line with several EU legislative measures promoting smart metering in electricity and gas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS DISTRIBUZIONE II
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48474524
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130130
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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