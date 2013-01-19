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YOUTH EMPLOYMENT & EDUCATION INTERMEDIATED LOAN

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 16 000 000 €
Éducation : 184 000 000 €
Date(s) de signature
4/11/2013 : 16 000 000 €
4/11/2013 : 184 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 04/11/2013
20130119
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YOUTH EMPLOYMENT & EDUCATION INTERMEDIATED LOAN
BANCO SANTANDER SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Comprehensive intermediated education sector Programme Loan to boost access to education and youth employment in Spain and to improve infrastructure, teaching and research capabilities at selected Spanish universities.

The selected sub-projects under this programme loan will support 3 key objectives. (i) promotion of Higher Education (HE) attainments; (ii) increase in employment opportunities for Spanish youth; (iii) catalyse the involvement of private sector funding in HE.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to the largely immaterial nature of the project (student loans, mobility), most of the sub-projects do not fall under any of the annexes of the Directive 2011/92/EU. Some activities/sub-projects (for instance, in the case of universities’ infrastructure) may comprise capital investment in new research infrastructure. The Bank’s services will verify during appraisal what type of environmental assessment (if any) will be required for any given component of the project as well as any potential impact on nature conservation sites.
As the project will contribute to improved access to Higher Education for those students, who otherwise would not have the financial means, this operation is likely to generate positive social effects.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. It is not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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