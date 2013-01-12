Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CHEMTEX 2ND GENERATION BIOREFINERY RDI

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 65 000 000 €
Industrie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2013 : 65 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Communiqués associés
Italie : 65 millions d’EUR au groupe Mossi Ghisolfi pour la production de biocarburants de deuxième génération

Fiche récapitulative

Date de publication
13 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 12/12/2013
20130112
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
CHEMTEX ITALIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Funding of 2013-2016 research, development and innovation (RDI) investments related to development of second generation biofuels.

The project focuses on RDI investments in the years 2013 to 2016 with the ultimate target to maximise the use of biomass for energetic purposes and further chemical processing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investment in research and development. A number of the proposed RDI projects, if successful, could lead to significant positive environmental benefits. The promoter will be required to comply with the provisions of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and other specific environmental acquis for any modification of existing or the set-up of new research facilities. Full environmental details will be verified during the project’s due diligence.

The promoter is a private company of industrial or commercial character, not directly operating in the utilities sector, and is thus not under the provisions of the EU Directives on procurement.

Documents liés
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Autres liens
Communiqués associés
Italie : 65 millions d’EUR au groupe Mossi Ghisolfi pour la production de biocarburants de deuxième génération

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Date de publication
28 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49000380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130112
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI
Fiche technique
CHEMTEX 2ND GENERATION BIOREFINERY RDI
Communiqués associés
Italie : 65 millions d’EUR au groupe Mossi Ghisolfi pour la production de biocarburants de deuxième génération

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Italie : 65 millions d’EUR au groupe Mossi Ghisolfi pour la production de biocarburants de deuxième génération
Autres liens
Related public register
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHEMTEX SECOND GENERATION BIOFUELS RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes