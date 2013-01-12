CHEMTEX 2ND GENERATION BIOREFINERY RDI

Fiche récapitulative
Funding of 2013-2016 research, development and innovation (RDI) investments related to development of second generation biofuels.
The project focuses on RDI investments in the years 2013 to 2016 with the ultimate target to maximise the use of biomass for energetic purposes and further chemical processing.
The project concerns investment in research and development. A number of the proposed RDI projects, if successful, could lead to significant positive environmental benefits. The promoter will be required to comply with the provisions of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and other specific environmental acquis for any modification of existing or the set-up of new research facilities. Full environmental details will be verified during the project’s due diligence.
The promoter is a private company of industrial or commercial character, not directly operating in the utilities sector, and is thus not under the provisions of the EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.