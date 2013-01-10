Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
6/05/2015 : 15 000 000 €
16/04/2015 : 15 000 000 €
25/07/2014 : 20 000 000 €
27/01/2014 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 27/01/2014
20130110
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
GALLETAS SIRO SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 278 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan to finance the promoter's research, development and innovation (RDI) and energy efficiency investment programmes as well as the upgrade of the Group's manufacturing plants in Spain.

The proposed project comprises Group RDI activities, as well as energy and modernisation programmes and new production lines at ten sites in Castilla y León, two in Valencia, and two in Andalucía: all in Spain and all in convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Depending on their size and location, some sub-projects may fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The proposed investments are all on existing RDI or production sites and are of a limited scale. As such, they are unlikely to require an EIA. However, the impact of each sub-project and the cumulative impact on each site will reviewed at appraisal, and confirmation will be sought from the Competent Authority where appropriate.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
11/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
Date de publication
11 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49613269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130110
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
Autres liens
Fiche récapitulative
GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
Fiche technique
GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes