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VODAFONE MOBILE IRELAND

Signature(s)

Montant
117 619 383,67 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 117 619 383,67 €
Télécom : 117 619 383,67 €
Date(s) de signature
27/11/2013 : 117 619 383,67 €
Autres liens
Related public register
22/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE IRELAND
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE MOBILE IRELAND

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 27/11/2013
20130093
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VODAFONE MOBILE IRELAND
VODAFONE IRELAND LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 117 million (GBP 100 million)
EUR 246 million (GBP 211 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation and strengthening of Vodafone's 3G/HSPA (High Speed Packet Access) network and introduction of its 4G/LTE (Long-Term Evolution) mobile network in Ireland.

The project entails the promoter’s investments into modernisation and strengthening its 3G/HSPA network and the introduction of 4G/LTE mobile network in Ireland. The project aims to increase the coverage of 3G networks as well as introduce coverage of 4G networks for the Irish population. The project also includes investments to strengthen the promoter’s transmission and core networks as well as to related IT systems to cope with the increasing network complexity and data demand.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
22/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE IRELAND
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE MOBILE IRELAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE IRELAND
Date de publication
22 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48823428
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130093
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE MOBILE IRELAND
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79900553
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130093
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VODAFONE MOBILE IRELAND
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - VODAFONE MOBILE IRELAND
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Fiche récapitulative
VODAFONE MOBILE IRELAND
Fiche technique
VODAFONE MOBILE IRELAND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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