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A2A AMBIENTE

Signature(s)

Montant
115 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 115 000 000 €
Énergie : 28 750 000 €
Déchets solides : 86 250 000 €
Date(s) de signature
13/03/2014 : 28 750 000 €
13/03/2014 : 86 250 000 €
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Related public register
12/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A2A AMBIENTE
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A AMBIENTE
Communiqués associés
Italie : La BEI contribue à hauteur de 115 millions d'EUR au programme d'investissement de l'entreprise A2A

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 13/03/2014
20130011
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A2A AMBIENTE
A2A SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 115 million
EUR 230 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme in waste collection and treatment activities and in hydro-energy production plants.

The proposed project consists of two parts: 1) A waste sector part, which comprises an investment programme aiming at extending and upgrading the waste management systems and facilities; and 2) a hydropower sector part, which concerns the refurbishment and repowering of a number of hydro plants owned and operated by the promoter in the regions of Lombardy and Calabria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The waste sector component of the project is expected to have a positive net environment and social impact. It will contribute to compliance with the Waste Framework Directive 2008/98/EC and the Landfill Directive 99/31/EC. The hydro projects are expected to have limited negative environmental impacts, but will result in positive environmental impacts from increased production from renewable energy sources. Possible impact on Natura 2000 or other environmentally sensitive areas will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered, in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/18/EC - 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A2A AMBIENTE
Date de publication
12 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49957624
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130011
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - A2A AMBIENTE
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135440042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130011
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
A2A AMBIENTE
Fiche technique
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