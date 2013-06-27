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ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
20/09/2013 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

Fiche récapitulative

Date de publication
27 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 20/09/2013
20130010
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROAD SAFETY AND ENVIRONMENT
One of the largest toll road operators in Europe.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 777 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of several small and mid-sized investment schemes, including installation of safety barriers, noise barriers and tunnel improvements to enhance the safety and environmental performances of a number of motorway sections in Italy on a motorway network managed under concession and representing a total length of some 2854km.

Safety enhancement and noise reduction measures are expected to lead to significant societal benefits. In addition, the investments included in the project are in line with the increased safety and environmental standards associated with European policies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

During appraisal the Bank will verify the compliance of the investments composing the project with the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.

The project's compliance with the applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC) will be checked during appraisal, with respect, in particular, to the publication of the tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. Details of the procurement strategies will be reviewed during the appraisal.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48820439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130010
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE
Autres liens
Fiche récapitulative
ROAD SAFETY AND ENVIRONMENT
Fiche technique
ATLANTIA AMBIENTE E SICUREZZA AUTOSTRADE

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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